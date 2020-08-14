Задавала неудобные вопросы: подробности трагедии с Легкоступовой 

Дочь Валентины Легкоступовой Анетта Бриль за день до смерти матери заявила, что хочет получить от следствия ответы на ряд вопросов.

«Например, почему в случае ее падения в ванной, с нами не связались и не сообщили о травме? Никакое состояние «пьяного неадеквата» не предполагает собой оставление человека в опасности. Для чего вообще нужно было выпивать?! Это только малая часть вопросов…», — писала Анетта Бриль в Instagram.

В том же посте Бриль заявила, что ее мать никогда не выпивала. При этом девушка подтвердила, что, обнаружив мать с супругом Юрием Фирсовым в состоянии сильного опьянения, она тут же отвезла обоих в наркологическую клинику.

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова умерла 14 августа от последствий черепно-мозговой травмы. Ранее 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» была госпитализирована с серьезной травмой головы и впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику.