Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой 

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Юрий Фирсов , супруг погибшей Валентины Легкоступовой, стал вдовцом буквально через месяц после свадьбы, сообщает РИА Новости.

Друг Легкоступовой, концертный администратор Александр Герасимов , рассказал, что, придя в себя, Фирсов первым делом взмолился: «Валя, не уходи!»

Несчастье, случившееся с исполнительницей хита «Ягода— малина», разделило знавших ее людей на два лагеря.

Несколько ранее близкая подруга Валентины певица Ольга Зарубина озвучила журналистам, что в смерти женщины виноват именно ее муж. Зарубину поддержал Алексей Глызин

А Александр Герасимов придерживается другого мнения. Он призвал остановить травлю Фирсова, назвав его достойным и порядочным человеком — лучшим из всех мужчин Легкоступовой.

Как ранее писал «Рамблер», последние дни певица находилась в коме после травмы головы, полученной при неизвестных обстоятельствах.