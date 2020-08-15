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Белоруссия в огне. Главное

Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой 

Ирина Лебедева и ещё 34 21 минуту назад
Юрий Фирсов, супруг погибшей Валентины Легкоступовой, стал вдовцом буквально через месяц после свадьбы, сообщает РИА Новости.
Друг Легкоступовой, концертный администратор Александр Герасимов, рассказал, что, придя в себя, Фирсов первым делом взмолился: «Валя, не уходи!»
Несчастье, случившееся с исполнительницей хита «Ягода— малина», разделило знавших ее людей на два лагеря.
Несколько ранее близкая подруга Валентины певица Ольга Зарубина озвучила журналистам, что в смерти женщины виноват именно ее муж. Зарубину поддержал Алексей Глызин.
А Александр Герасимов придерживается другого мнения. Он призвал остановить травлю Фирсова, назвав его достойным и порядочным человеком — лучшим из всех мужчин Легкоступовой.
Как ранее писал «Рамблер», последние дни певица находилась в коме после травмы головы, полученной при неизвестных обстоятельствах.
Правоохранительные органы инициировали проведение проверки по данному факту и задержали Фирсова.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Алексей Глызин , Ольга Зарубина , Юрий Фирсов , Александр Герасимов , МВД , РИА Новости
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