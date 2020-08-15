Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой 

Юрий Фирсов, супруг погибшей Валентины Легкоступовой, стал вдовцом буквально через месяц после свадьбы, сообщает РИА Новости.
Друг Легкоступовой, концертный администратор Александр Герасимов, рассказал, что, придя в себя, Фирсов первым делом взмолился: «Валя, не уходи!»
Несчастье, случившееся с исполнительницей хита «Ягода— малина», разделило знавших ее людей на два лагеря.
Несколько ранее близкая подруга Валентины певица Ольга Зарубина озвучила журналистам, что в смерти женщины виноват именно ее муж. Зарубину поддержал Алексей Глызин.
А Александр Герасимов придерживается другого мнения. Он призвал остановить травлю Фирсова, назвав его достойным и порядочным человеком — лучшим из всех мужчин Легкоступовой.
Как ранее писал «Рамблер», последние дни певица находилась в коме после травмы головы, полученной при неизвестных обстоятельствах.
Правоохранительные органы инициировали проведение проверки по данному факту и задержали Фирсова.