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Друг Легкоступовой рассказал о внезапной реакции мужа певицы на ее смерть 

РИА Новости и ещё 29 17 минут назад
Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой
Фото: Instagram
Юрий Фирсов, муж Валентины Легкоступовой, узнав о смерти жены, потерял сознание. Об этом, как сообщает издание "Собеседник", рассказал друг певицы, концертный администратор Александр Герасимов.
По утверждению Герасимова, Фирсов едва стоял на ногах еще до того, как узнал о смерти певицы. Придя в себя, мужчина, ставший вдовцом всего через месяц после свадьбы, первым делом воскликнул: "Валя, не уходи!".
Герасимов призвал прекратить травлю Фирсова, назвав его самым порядочным из всех мужчин, когда-либо бывших у Легкоступовой.
Ранее эстрадная певица Ольга Зарубина, близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила "Пятому каналу", что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий Фирсов. Аналогичное мнение высказал и певец Алексей Глызин.
Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию. С детства занималась музыкой. В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского по классу скрипки.
О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.
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Комментарии 7
Шоу-бизнес , Происшествия , Алексей Глызин , Ольга Зарубина , Юрий Фирсов , Александр Герасимов , МВД , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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