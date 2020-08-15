Муж внезапно отреагировал на смерть Легкоступовой

По утверждению Герасимова, Фирсов едва стоял на ногах еще до того, как узнал о смерти певицы. Придя в себя, мужчина, ставший вдовцом всего через месяц после свадьбы, первым делом воскликнул: "Валя, не уходи!".

Герасимов призвал прекратить травлю Фирсова, назвав его самым порядочным из всех мужчин, когда-либо бывших у Легкоступовой.

Ранее эстрадная певица Ольга Зарубина , близкая подруга Валентины Легкоступовой, заявила "Пятому каналу", что к смерти артистки причастен ее супруг Юрий Фирсов. Аналогичное мнение высказал и певец Алексей Глызин

Эстрадная российская певица и продюсер Валентина Валерьевна Легкоступова родилась 30 декабря 1965 года в Хабаровске. В 1968 году ее семья переехала в Феодосию. С детства занималась музыкой. В 1985 году окончила Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского по классу скрипки.