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Причина трагедии с Легкоступовой: Наталья Штурм раскрыла правду 

Вероника Полынина и ещё 38 15 минут назад
Причина трагедии с Легкоступовой: Наталья Штурм раскрыла правду
Фото: соцсети
Певица Наталья Штурм обвинила мужа Валентины Легкоступовой Игоря Фирсова в произошедшей с ней трагедии.

«Недоумение и ком в горле от того, что произошло… За два месяца уничтожить человека», — заявила Штурм телеканалу «Звезда».

По словам певицы, брак с Фирсовым, заключенный весной этого года, стал роковой ошибкой для исполнительницы хита «Ягода-малина».
Умерла Валентина Легкоступова
Наталья Штурм подтвердила, что ранее Легкоступова не была замечена в алкогольных скандалах.

«Ни скандалов, ни драк не было, ни с кем не выясняла отношений никаких — все чисто. Какой алкоголь, откуда он взялся?», — недоумевает певица.

Как сообщал «Рамблер», Валентина Легкоступова умерла 14 августа от последствий черепно-мозговой травмы. Ранее 54-летняя исполнительница хита «Ягода малина» была госпитализирована с серьезной травмой головы и впала в кому, медики провели ей сложную операцию. Журналисты выяснили, что артистка на несколько дней ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым. Затяжное застолье прервала дочь певицы, которая отвезла обоих супругов в наркологическую клинику.
В клинике состояние Легкоступовой резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, где и обнаружили черепно-мозговую травму. По словам Фирсова, несколько дней назад его жена упала в ванной. Версия о падении в настоящий момент проверяется, Юрий Фирсов задержан по подозрению в избиении супруги.
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Шоу-бизнес , Наталья Штурм , Юрий Фирсов , ТК "Звезда"
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