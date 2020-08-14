Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова

Журналистка все чаще бывает на светских вечеринках.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 31 Июл 2020 в 11:08 PDT Экс-участница «Дома 2» сфотографировалась с королем российской эстрады, а после в Instagram заявила, что Киркоров постоянно «держит ее за грудь».

«Как вы думаете, это можно расценивать как домогательство?» — решила в шутку спросить своих поклонников Водонаева. Причем звезда отметила, что практически на всех совместных снимках певец старается ухватиться за бюст скандальной журналистки.

По всей видимости, не все фолловеры правильно восприняли заявления Алены. Некоторые серьезно стали спрашивать, почему она решила, что Филипп Бедросович держится именно за ее грудь. Многие увидели, что поп-король поддерживает Водонаеву за талию.