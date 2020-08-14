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«Держит меня за грудь»: Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова 

Киноафиша 6 часов назад
Водонаева пожаловалась на домогательства Киркорова
Фото: Киноафиша
Журналистка все чаще бывает на светских вечеринках.
Недавно Алена Водонаева опубликовала в своем микроблоге снимок с презентации песни и клипа «Ролекс», которую устроили для гостей исполнители хита Филипп Киркоров и Давид Манукян. Звезды фотографировались со всеми пришедшими их поздравить на фоне блестящей фотозоны с шикарной надписью «Ролекс».
Экс-участница «Дома 2» сфотографировалась с королем российской эстрады, а после в Instagram заявила, что Киркоров постоянно «держит ее за грудь».

«Как вы думаете, это можно расценивать как домогательство?» — решила в шутку спросить своих поклонников Водонаева. Причем звезда отметила, что практически на всех совместных снимках певец старается ухватиться за бюст скандальной журналистки.

По всей видимости, не все фолловеры правильно восприняли заявления Алены. Некоторые серьезно стали спрашивать, почему она решила, что Филипп Бедросович держится именно за ее грудь. Многие увидели, что поп-король поддерживает Водонаеву за талию.

«Я одна не вижу, где он держит за грудь?», «У тебя грудь на талии? Не замечала», «Вроде рука под грудью. У вас грудь на поясе? Тогда — да…», «У вас, где ни обними, везде грудь», — заявили не оценившие юмор подписчики.

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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Давид Манукян , Алена Водонаева
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