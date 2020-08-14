Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Держит меня за грудь»: Водонаева обвинила Киркорова 

Вероника Полынина и ещё 1 1 час назад
«Держит меня за грудь»: Водонаева обвинила Киркорова
Фото: Киноафиша
Алена Водонаева пожаловалась на домогательства со стороны Филиппа Киркорова.
Бывшая участница шоу «Дом-2» опубликовала в Instagram фотографию с презентации клипа на песню «Ролекс» в исполнении Филиппа Киркорова и Давида (Давы) Манукяна. На снимке Водонаева позирует с Киркоровым в фотозоне.

«Почему-то почти на всех совместных фото с Филиппом, он держит меня за грудь. Как вы думаете, это можно расценивать как домогательства», — пошутила телеведущая.

Подписчики шутку не оценили и обратили внимание, что Киркоров на фото придерживает Водонаеву за талию.

«У тебя грудь на талии? Не замечала», «Я одна не вижу где он держит за грудь? вроде рука под грудью», «У вас грудь на поясе? тогда да…», «У Вас где не обними, везде грудь)))», «Да вроде грудь выше. За талию держит», «Ну он же не виноват, что грудь в районе пупка», — отреагировали в комментариях.

Как сообщал «Рамблер», 12 августа в Москве прошла презентация совместного клипа Филиппа Киркорова и Давида (Давы) Манукяна «Ролекс». Стилист Киркорова Арсен Айрапетов рассказал, что в клипе использовались эксклюзивные дизайнерские вещи, к примеру, серебряный пиджак Balmain.

«Их всего два в мире. Один у футболиста Неймара, второй у Филиппа», — заявил Айрапетов «КП».

Видео дня. На что звезды готовы пойти ради лишнего лайка в сети
Комментарии 20
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Алена Водонаева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
Россия может перестать существовать из-за Белоруссии
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
«Любовница» Лукашенко обратилась к белорусам
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Глава МВД Белоруссии сделал заявление
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Симоньян объяснила жестокость белорусского ОМОНа
Видео
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
00:56
Министр в Белоруссии назвал массовые забастовки флешмобом
В мире Политика
Улицу в Москве залило кипятком
00:17
Улицу в Москве залило кипятком
Происшествия
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
00:18
Белорусский милиционер раздал протестующим цветы
В мире
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
00:20
Белоруски бросились обнимать опустивших щиты ОМОНовцев
В мире
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
01:47
Турция испытала Akinci с украинскими двигателями
Армия В мире
США «показали» уничтожение ракеты лазером
00:42
США «показали» уничтожение ракеты лазером
Армия В мире
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
00:21
Белорусские дети начали играть в «людей и ОМОН»
В мире
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
00:45
Эвакуация ТЦ «Мега Белая Дача» попала на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
00:39
Опубликовано видео масштабной забастовки рабочих в Белоруссии
В мире
Опубликовано видео первой песни сына Децла
00:36
Опубликовано видео первой песни сына Децла
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение