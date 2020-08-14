«Держит меня за грудь»: Водонаева обвинила Киркорова 

Бывшая участница шоу «Дом-2» опубликовала в Instagram фотографию с презентации клипа на песню «Ролекс» в исполнении Филиппа Киркорова и Давида (Давы) Манукяна. На снимке Водонаева позирует с Киркоровым в фотозоне.

«Почему-то почти на всех совместных фото с Филиппом, он держит меня за грудь. Как вы думаете, это можно расценивать как домогательства», — пошутила телеведущая.

Подписчики шутку не оценили и обратили внимание, что Киркоров на фото придерживает Водонаеву за талию.

«У тебя грудь на талии? Не замечала», «Я одна не вижу где он держит за грудь? вроде рука под грудью», «У вас грудь на поясе? тогда да…», «У Вас где не обними, везде грудь)))», «Да вроде грудь выше. За талию держит», «Ну он же не виноват, что грудь в районе пупка», — отреагировали в комментариях.

Как сообщал «Рамблер», 12 августа в Москве прошла презентация совместного клипа Филиппа Киркорова и Давида (Давы) Манукяна «Ролекс». Стилист Киркорова Арсен Айрапетов рассказал, что в клипе использовались эксклюзивные дизайнерские вещи, к примеру, серебряный пиджак Balmain.