Корчевников «подкатил» к помощнице депутата

Борис Корчевников , несмотря на большую популярность среди российских зрителей, пока не состоял в браке. Известно, что у 38-летнего ведущего были серьезные отношения, однако пара рассталась. В очередном эфире программы "Судьба человека" его всерьез заинтересовала дочь Светланы Лазаревой

Корчевников не стал скрывать симпатии к молодой девушке, работающей помощником депутата. Он поинтересовался у единственной дочери певицы, состоит ли та в браке. Звездная мать раз за разом шутливо отвечала за наследницу. Так, например, Лазарева рассказала, что Наталья владеет несколькими языками. Артистка не уточнила, к какой именно партии принадлежит депутат, помощником которого работает дочь, саркастично пообещав, что она "подстроится" под будущего супруга.