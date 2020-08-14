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Корчевников «подкатил» к молодой помощнице депутата в эфире «России-1» 

Слово и Дело и ещё 1 17 минут назад
Корчевников «подкатил» к помощнице депутата
Фото: РИА Новости
Борис Корчевников, несмотря на большую популярность среди российских зрителей, пока не состоял в браке. Известно, что у 38-летнего ведущего были серьезные отношения, однако пара рассталась. В очередном эфире программы "Судьба человека" его всерьез заинтересовала дочь Светланы Лазаревой.
Корчевников не стал скрывать симпатии к молодой девушке, работающей помощником депутата. Он поинтересовался у единственной дочери певицы, состоит ли та в браке. Звездная мать раз за разом шутливо отвечала за наследницу. Так, например, Лазарева рассказала, что Наталья владеет несколькими языками. Артистка не уточнила, к какой именно партии принадлежит депутат, помощником которого работает дочь, саркастично пообещав, что она "подстроится" под будущего супруга.
Свою дочь Лазарева родила в 1996 году от своего второго супруга Владимира Кузьмина, больше детей у 58-летней эстрадной исполнительницы нет. Сама девушка за всю передачу так и не проронила ни слова.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Борис Корчевников , Владимир Кузьмин , Светлана Лазарева
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