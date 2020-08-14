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Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора журнала Hello! 

ТАСС и ещё 4 1 час назад
Бондарчук покинула пост главреда журнала Hello!
Фото: Instagram
Светлана Бондарчук покинула пост главного редактора российской версии журнала Hello! Об этом она написала в пятницу на своей странице в Instagram.

"Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello! — отметила она. — Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора".

Бондарчук выразила надежду, что однажды российский печатный Hello! возродится.
Бренд Hola! был основан в 1944 году в Испании журналистом Антонио Санчесом Гомесом и его женой Мерседес. В 1988 году Hola! запустил Hello! в Великобритании. Сегодня журнал издается в 32 странах на 10 языках.
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Шоу-бизнес , Светлана Бондарчук , HELLO!
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