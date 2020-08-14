Бондарчук покинула пост главреда журнала Hello!

"Сегодня я пишу свое последнее письмо в качестве главного редактора журнала Hello! — отметила она. — Мне задают много вопросов относительно дальнейшей судьбы проекта в России. К сожалению, ответов на них у меня нет. Печатный проект закрыт, онлайн-версия продолжает выходить, но уже без меня в роли главного редактора".