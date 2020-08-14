У Ефремова не было нарушения мозгового кровообращения

У актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, не было острого нарушения мозгового кровообращения, пишет Пятый канал со ссылкой на источник.
"По словам источника, острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было", — пишет издание.
Тем не менее, Ефремов находится в Боткинской больнице и пробудет там, вероятно, все выходные.
Ранее актеру стало плохо во время заседания суд в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали, выписка актера на данный момент не обсуждалась.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.