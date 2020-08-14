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СМИ: у Ефремова не было острого нарушения мозгового кровообращения 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
У Ефремова не было нарушения мозгового кровообращения
Фото: РИА Новости
У актера Михаила Ефремова, ставшего виновником смертельного ДТП, не было острого нарушения мозгового кровообращения, пишет Пятый канал со ссылкой на источник.

"По словам источника, острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было", — пишет издание.

Тем не менее, Ефремов находится в Боткинской больнице и пробудет там, вероятно, все выходные.
Ранее актеру стало плохо во время заседания суд в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали, выписка актера на данный момент не обсуждалась.
Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров, его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой, на следующий день он скончался. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сначала он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.
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Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров
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