У Ефремова не было нарушения мозгового кровообращения

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У актера Михаила Ефремова , ставшего виновником смертельного ДТП, не было острого нарушения мозгового кровообращения, пишет Пятый канал со ссылкой на источник.

"По словам источника, острого нарушения мозгового кровообращения у артиста не было", — пишет издание.

Тем не менее, Ефремов находится в Боткинской больнице и пробудет там, вероятно, все выходные.

Ранее актеру стало плохо во время заседания суд в Пресненском районе Москвы. Позднее адвокат рассказал, что Ефремов пережил инсульт, его состояние стабилизировали, выписка актера на данный момент не обсуждалась.