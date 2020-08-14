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«Старая школьница»: фанаты высмеяли Королеву 

Артём Кульша 47 минут назад
«Старая школьница»: фанаты высмеяли Королеву
Фото: Instagram
Челка сделала певицу Наташу Королеву похожей на старую школьницу и маму не в лучшем смысле этого слова. Об этом заявили пользователи инстаграма.
Три дня назад, как сообщал «Рамблер», дизайнер Татьяна Крыгина рассказала в своем инстаграме, что Королева и ее муж стриптизер Сергей «Тарзан» Глушко помогли собрать 2,4 миллиона долларов на лечение годовалой Анны Новожиловой от спинальной мышечной атрофии (СМА).
Она сообщила о своей уверенности в том, что добро возвращается сторицей, и рассказала, что по этой причине бесплатно обустроила участок Королевой и Глушко в деревне Крекшино, Новомосковский административный округ (НАО) Москвы.
Дизайнер сопроводила рассказ фотографией, на которой запечатлена на лавочке с Королевой. Певица одета в синие укороченные джинсы с разрезами, черную кофту с коротким рукавом, меховые тапочки, массивные солнцезащитные очки, на ее шее висит массивное украшение. Также у нее есть челка. В тот же день Королева сделала репост публикации Крыгиной.

«Наташка, ну не идет тебе челка», — написал один из комментаторов.

Другие высказали мнение, что новый образ изуродовал певицу, сделал ее похожей на старую школьницу и маму не в лучшем смысле этого слова.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Наташа Королева
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