Певица и телеведущая Ольга Бузова потеряла почти 19 миллионов рублей на своем ресторане «Бузфуд» (BuzFood). Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».

Бузова, как сообщал «Рамблер», открыла «Бузфуд» летом 2018 года. Там продавались, как было сказано на официальном сайте ресторана, премиальные салаты по доступным ценам. Сейчас на нем сказано, что домен Buzfood.ru продается. Он был выставлен на продажу 5 мая 2020 года, а стоит 1,5 миллиона рублей.

«Олечка была актрисой, телеведущей, криптовалютчицей и ресторатором. С последним особенно не поперло», — сообщил сегодня «Мэш».

По информации телеграм-канал, налоговый отчет за 2019 год свидетельствует, что «Бузфуд» закрылся с минусом более 18,9 миллиона рублей.