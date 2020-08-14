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«Бузфуд» не попер: Бузова разорилась 

Артём Кульша 57 минут назад
Певица и телеведущая Ольга Бузова потеряла почти 19 миллионов рублей на своем ресторане «Бузфуд» (BuzFood). Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш».
Бузова, как сообщал «Рамблер», открыла «Бузфуд» летом 2018 года. Там продавались, как было сказано на официальном сайте ресторана, премиальные салаты по доступным ценам. Сейчас на нем сказано, что домен Buzfood.ru продается. Он был выставлен на продажу 5 мая 2020 года, а стоит 1,5 миллиона рублей.

«Олечка была актрисой, телеведущей, криптовалютчицей и ресторатором. С последним особенно не поперло», — сообщил сегодня «Мэш».

По информации телеграм-канал, налоговый отчет за 2019 год свидетельствует, что «Бузфуд» закрылся с минусом более 18,9 миллиона рублей.
В апреле 2018-го Бузова выпустила собственную криптовалюту бузкоин, а в августе — купила хлебозавод в Московской области. В начале августа 2020-го она не вошла в рейтинг «Форбс» (Forbes) «20 звезд российского шоу-бизнеса с самыми высокими доходами». Первое место в нем занял музыкант Сергей Шнуров. Издание оценило его доходы с 1 мая 2019-го по 30 апреля 2020-го в 8,8 миллиона долларов.
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Шоу-бизнес , Видео , Сергей Шнуров , Ольга Бузова , Forbes
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