«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь 

Судя по геотегу, фото было сделано в Майами-Бич (США). На снимке певица изображена лежащей на голом мужском торсе. Тело загорелой Седоковой прикрывает верх от купальника, в который едва вмещается солидный бюст артистки.

«Где-то всегда лето», — подписала фотографию бывшая солистка «ВИА Гры».

Подписчики звезды неоднозначно восприняли откровенное фото певицы. Одни обратили внимание на ее прелести.

«Аккуратно, цыцы выпадут!» — отметил пользователь под ником arhipov_nikolai.

«hot chokolatta», — подчеркнул anton_sapron.

«Какие глаза», — восторженно отреагировала nastya_ulet.

Другие пользователи отметили непристойность опубликованного снимка.

«Фу», — написала ladyvacker.

«Хватит грудь показывать», — посоветовал krnikita2006.

«Вот честно… Как будто синявка заснувшая на берегу», — подытожила ulyankapletneva.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Седокова рассказала, как увела из семьи своего нынешнего жениха баскетболиста Яниса Тимму. Она заявила, что близкие отношения у них завязались после совместного просмотра фильмов.