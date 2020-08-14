«Синявка заснувшая на берегу»: Седокова показала грудь 

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова выложила на своей странице в Instagram фотографию в купальнике. Снимок поразил подписчиков своей откровенностью.
Судя по геотегу, фото было сделано в Майами-Бич (США). На снимке певица изображена лежащей на голом мужском торсе. Тело загорелой Седоковой прикрывает верх от купальника, в который едва вмещается солидный бюст артистки.
«Где-то всегда лето», — подписала фотографию бывшая солистка «ВИА Гры».
Подписчики звезды неоднозначно восприняли откровенное фото певицы. Одни обратили внимание на ее прелести.
«Аккуратно, цыцы выпадут!» — отметил пользователь под ником arhipov_nikolai.
«hot chokolatta», — подчеркнул anton_sapron.
«Какие глаза», — восторженно отреагировала nastya_ulet.
Другие пользователи отметили непристойность опубликованного снимка.
«Фу», — написала ladyvacker.
«Хватит грудь показывать», — посоветовал krnikita2006.
«Вот честно… Как будто синявка заснувшая на берегу», — подытожила ulyankapletneva.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Седокова рассказала, как увела из семьи своего нынешнего жениха баскетболиста Яниса Тимму. Она заявила, что близкие отношения у них завязались после совместного просмотра фильмов.