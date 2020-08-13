Киркоров снял совместный клип с Давой

Стилист Филиппа Киркорова Арсен Айрапетов рассказал о роскошном гардеробе, подобранном для артиста на съемки совместного видео с бойфрендом Ольги Бузовой Давой Манукяном.

«На Филиппе в клипе культовые вещи. Например, серебряный пиджак Balmain. Их всего два в мире. Один у футболиста Неймара, второй у Филиппа», — рассказал Айрапетов изданию «Комсомольская правда».

Для создания другого образа использовались вещи Louis Vuitton из коллекции Runaway fall 2020 monogram clouds с фэшн-шоу, которое было показано 31 июля. По словам стилиста, Киркоров был первым в России, кто получил эти вещи.

В клипе можно увидеть украшения от louis Vuitton и Chanel , а также лимитированные кеды из коллаборации Nike и Off-White.

На премьере клипа Киркоров засветился в кроссовках Dior из коллаборации с Air Jordan. Их всего 8,5 тысяч пар в мире, цена у перекупщиков на эту обувь доходит до миллиона рублей, похвастался стилист.

«Я понимал, что образ должен быть максимально стильным и эпатажным. Не просто Филипп Киркоров в камнях, а артист, у которого со вкусом все в порядке и который не то, что идёт в ногу со временем, а впереди всех», — заявил Айрапетов.

Часы Rolex, продемонстрированные Киркоровым в кадре, принадлежат ему. Их подарил ему 25 лет назад «очень дорогой человек».

Кроме того, в клипе король российской эстрады носит бриллиантовые гриллзы на зубах, их стоимость превышает 5 млн рублей.

Как сообщал «Рамблер», 12 августа в Москве прошла презентация совместного клипа Филиппа Киркорова и Давида (Давы) Манукяна «Ролекс». За два дня видео набрало более 2 млн просмотров в YouTube.