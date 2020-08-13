«Молитесь»: назван последний способ спасти Легкоступову 

Поклонникам певицы Валентины Легкоступовой лучше просто о ней помолиться. Об этом, как сообщает «СтарХит», заявила ее дочь Анетта Бриль.

Легкоступова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженная артистка России. Она наиболее известна исполнением песни «Ягода-малина». Позавчера средства массовой информации сообщили, что дочь обнаружила ее в квартире с гематомами на теле и пробитой головой после запоя с мужем Юрием Фирсовым в течение нескольких дней.

Певица была госпитализирована. Некоторое время спустя ее состояние ухудшилось, у нее возник отек мозга, она впала в кому. Правоохранительные органы инициировали проведение проверки по данному факту и задержали Фирсова.

Сегодня Бриль сообщила, что она не винит Фирсова или кого-либо еще в избиении Легкоступовой, потому что пока тому нет доказательств. Также дочь певицы попросила тех, кто льет грязь и очерняет имя ее матери, остановиться и разобраться в ситуации, а тех, кто поддерживает и молится, — поблагодарила.