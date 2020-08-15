«Люди живут на 8-12 тысяч»: Джигурда высмеял Пригожина 

Ранее Иосиф Пригожин рассказывал журналистам, что ему необходимы полтора-два миллиона в месяц, правда, сюда входит и зарплата его сотрудникам.

Никита Джигурда предположил, что продюсер очень далек от реальной жизни и не понимает, на какие малые суммы порой живут обычные люди.

Что же касается самого Джигурды, что он, по его словам, весь период карантина прекрасно жил на 30 тысяч рублей в месяц.

Правда, как уточнил эпатажный артист, эта цифра относится лишь к нему одному, семья его живет во Франции а там на эти деньги не проживешь.

«Во время карантина я тратил примерно 30 тысяч рублей в месяц. Пил в основном один кефир. Я не ем мясо. Вегетарианец. Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц», — приводит слова Джигурды Тeleprogramma.pro.