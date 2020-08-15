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Белоруссия в огне. Главное

Джигурда посмеялся над Пригожиным, сравнив его траты со своими 

Ирина Лебедева 10 минут назад
«Люди живут на 8 тысяч»: Джигурда высмеял Пригожина
Фото: Instagram
Ранее Иосиф Пригожин рассказывал журналистам, что ему необходимы полтора-два миллиона в месяц, правда, сюда входит и зарплата его сотрудникам.
Никита Джигурда предположил, что продюсер очень далек от реальной жизни и не понимает, на какие малые суммы порой живут обычные люди.
Что же касается самого Джигурды, что он, по его словам, весь период карантина прекрасно жил на 30 тысяч рублей в месяц.
Правда, как уточнил эпатажный артист, эта цифра относится лишь к нему одному, семья его живет во Франции а там на эти деньги не проживешь.

«Во время карантина я тратил примерно 30 тысяч рублей в месяц. Пил в основном один кефир. Я не ем мясо. Вегетарианец. Я знаю, что некоторые люди живут вообще на 8–12 тысяч рублей. Мне смешны слова продюсера Иосифа Пригожина, которому надо полтора миллиона рублей в месяц», — приводит слова Джигурды Тeleprogramma.pro.

Как ранее писал «Рамблер», актер и шоумен Никита Джигурда предсказывал события в Белоруссии полгода назад и предлагал главе государства Лукашенко свою помощь. Об этом URA.RU рассказал сам артист.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Никита Джигурда , Иосиф Пригожин
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