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Вдова Караченцова рассказала об алкоголизме дочери Марка Захарова 

News.ru 39 минут назад
Поргина рассказала об алкоголизме Захаровой
Фото: globallookpress.com
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, что на самом деле происходит с дочерью Марка Захарова. Александра Захарова не пьёт, и не злоупотреблял алкоголем и её отец, заявила Поргина.
Накануне в СМИ появилась информация о том, что Александра Захарова состоит на учёте в наркологической клинике, там же были приведены комментарии Поргиной, призвавшей пожалеть коллегу.
Теперь вдова Караченцова уверяет, что все её слова «растиражировали СМИ».

Это враньё полное! Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На её руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь? — заявила Поргина в интервью Пятому каналу.

Со слов актрисы, со спектаклей Захарову тоже никто не снимал и не заменял её «вчерашними студентками». Просто в некоторых случаях ей дали дублёра. А на месте Захаровой, добавила Поргина, она бы начала следствие, так как народную артистку кто-то «явно хочет очернить».
В качестве примера Поргина привела историю с Михаилом Ефремовым, на которого никто не пишет, что он состоял на лечении. Поэтому оскорблять дочь учителя не стоит.
Ранее NEWS.ru сообщал, что о том, что у него на учёте состоит именитая пациентка, рассказал главврач клиники Дмитрий Вашкин. За Захарову заступилась вдова Николая Караченцова Людмила Поргина. Она назвала коллегу «несчастной бабой», у которой нет ни мужа, ни детей, ни друзей, а только деньги.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Александра Захарова , Михаил Ефремов , Дмитрий Вашкин , Людмила Поргина , Марк Захаров , Саша Захарова , Николай Караченцов
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