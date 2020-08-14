Поргина рассказала об алкоголизме Захаровой

Накануне в СМИ появилась информация о том, что Александра Захарова состоит на учёте в наркологической клинике, там же были приведены комментарии Поргиной, призвавшей пожалеть коллегу.

Теперь вдова Караченцова уверяет, что все её слова «растиражировали СМИ».

Это враньё полное! Ни Марк Анатольевич не страдал алкоголем, ни Саша Захарова. На её руках умирала мать и умирал отец, какой алкоголь? — заявила Поргина в интервью Пятому каналу.

Со слов актрисы, со спектаклей Захарову тоже никто не снимал и не заменял её «вчерашними студентками». Просто в некоторых случаях ей дали дублёра. А на месте Захаровой, добавила Поргина, она бы начала следствие, так как народную артистку кто-то «явно хочет очернить».

В качестве примера Поргина привела историю с Михаилом Ефремовым , на которого никто не пишет, что он состоял на лечении. Поэтому оскорблять дочь учителя не стоит.