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Белоруссия в огне. Главное

«Надо начинать следствие»: реакция на алкоголизм дочери Захарова 

Павел Тиунов и ещё 1 22 минуты назад
Слухи о том, что актриса Александра Захарова страдает алкоголизмом, — «враньё», заявила в интервью «Пятому каналу» вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина. По ее словам, дочь худрука театра «Ленком» специально пытаются «очернить».
Накануне, как сообщал «Рамблер», «Экспресс-газета» опубликовала статью, в которой привела заявление главного врача наркологической клиники Маршака Дмитрия Вашкина, о том, что Александра Захарова стоит на учете, как страдающая алкоголизмом. Журналисты также отметили, что зависимость артистки вполне могла стать причиной снятия ее почти со всех спектаклей в «Ленкоме».

«Это вранье полное!» — отреагировала на новость коллега Захаровой по сцене Людмила Поргина.

Она подчеркнула, что у членов семьи Марка Захарова никогда не было проблем с алкоголем. По словам Поргиной, информация о том, что дочь худрука «Ленкома» сняли со спектаклей, тоже не соответствует действительности: в некоторых случаях ей назначили дублера.

«Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить», — резюмировала актриса.

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Шоу-бизнес , Видео , Александра Захарова , Дмитрий Вашкин , Людмила Поргина , Марк Захаров , Николай Караченцов , Экспресс-газета
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