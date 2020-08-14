Слухи о том, что актриса Александра Захарова страдает алкоголизмом, — «враньё», заявила в интервью «Пятому каналу» вдова Николая Караченцова актриса Людмила Поргина. По ее словам, дочь худрука театра «Ленком» специально пытаются «очернить».
Накануне, как сообщал «Рамблер», «Экспресс-газета» опубликовала статью, в которой привела заявление главного врача наркологической клиники Маршака Дмитрия Вашкина, о том, что Александра Захарова стоит на учете, как страдающая алкоголизмом. Журналисты также отметили, что зависимость артистки вполне могла стать причиной снятия ее почти со всех спектаклей в «Ленкоме».
«Это вранье полное!» — отреагировала на новость коллега Захаровой по сцене Людмила Поргина.
Она подчеркнула, что у членов семьи Марка Захарова никогда не было проблем с алкоголем. По словам Поргиной, информация о том, что дочь худрука «Ленкома» сняли со спектаклей, тоже не соответствует действительности: в некоторых случаях ей назначили дублера.
«Я бы на месте Саши начала следствие, кто-то хочет ее очернить», — резюмировала актриса.