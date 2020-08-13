«Это просто неприлично»: Киркоров о разводе Пугачевой

Певец заявил, что не имеет «никакого права и основания» комментировать происходящее в семье своей экс-супруги. По его словам, это «просто неприлично».

«Пусть комментирует ближний круг: люди, с которыми они общаются. Я могу лишь со стороны наблюдать в Instagram, как выглядят их прекрасные дети, сама Алла», — заявил король российской эстрады.

Он отметил, что Алла Пугачева находится в отличной форме, и он очень за нее радуется.

Киркоров добавил, что ему не доставляет удовольствия рассуждать на тему семьи Пугачевой и Галкина.

«Я уже все сказал по поводу этой семьи», — приводит «Собеседник» слова музыканта.

Как писал «Рамблер», в Сети активно муссируются слухи о разладе в звездном семействе: якобы Пугачева и Галкин живут отдельно и уже оформляют развод. Инициатором расставания, согласно слухам, стала сама Примадонна: у нее появился любовник значительно моложе Галкина.

Алла Пугачева и Максим Галкин поженились в 2011 году. В 2013 году суррогатная мать родила им близнецов Лизу и Гарри. Для Галкина брак с Пугачевой стал первым, Пугачева же принесла клятву верности уже пятый раз.