Кудрявцева взбесила россиян

Все новости на карте

Лера Кудрявцева попала под шквал критики, опубликовав в Instagram видео с отдыха в Турции

Телеведущая показала убранство своего номера, пустынные пляжи и бассейн.

"Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все", — говорится в посте.

Пользователи Instagram отметили, что подобный отдых не многим по карману.

"Путевка стоит, наверное, как малогабаритная квартира", — предположила hohlovan4714.

"Там, наверное, не для простых смертных", — считает markelova1920.

"Ну Лера без этого не может, чтоб изобилие не показать", — прокомментировала запись nataliakiseleva5137.

Другие подписчики обратили внимание, что телеведущая отправилась в Турцию почти сразу после отдыха в Адлере.

"Не успели приехать из Сочи — уже в Турции", — написала m_z_a7.

"Хорошо, что есть за что отдыхать", — отметила pyshkinaplakhutina.

Некоторые указали на то, что в отеле слишком пустынно, однако Кудрявцева заверила интернет-пользователей, что другие посетители просто ушли на ужин.

"Такое ощущение, что, кроме вас, в отеле никого нет", — высказался lukeryberry.

Часть подписчиков не согласилась с заявлением телеведущей о том, что Турция — это лучший вариант для отдыха с детьми.

"У нас тоже не хуже можно с детьми отдохнуть! Из Турции сделали панацею!" — возмутилась ahwes1583.