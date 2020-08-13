Кудрявцева взбесила россиян

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Кудрявцева разгневала «простых смертных» отдыхом в дорогом отеле в Турции 

РИА Новости 28 минут назад
Лера Кудрявцева попала под шквал критики, опубликовав в Instagram видео с отдыха в Турции.
Телеведущая показала убранство своего номера, пустынные пляжи и бассейн.

"Я еще раз убеждаюсь, что лучший отдых с детьми — это не Европа точно, а Турция, где для деток есть все", — говорится в посте.

Пользователи Instagram отметили, что подобный отдых не многим по карману.

"Путевка стоит, наверное, как малогабаритная квартира", — предположила hohlovan4714.


"Там, наверное, не для простых смертных", — считает markelova1920.


"Ну Лера без этого не может, чтоб изобилие не показать", — прокомментировала запись nataliakiseleva5137.

Другие подписчики обратили внимание, что телеведущая отправилась в Турцию почти сразу после отдыха в Адлере.

"Не успели приехать из Сочи — уже в Турции", — написала m_z_a7.


"Хорошо, что есть за что отдыхать", — отметила pyshkinaplakhutina.

Некоторые указали на то, что в отеле слишком пустынно, однако Кудрявцева заверила интернет-пользователей, что другие посетители просто ушли на ужин.

"Такое ощущение, что, кроме вас, в отеле никого нет", — высказался lukeryberry.

Часть подписчиков не согласилась с заявлением телеведущей о том, что Турция — это лучший вариант для отдыха с детьми.

"У нас тоже не хуже можно с детьми отдохнуть! Из Турции сделали панацею!" — возмутилась ahwes1583.

"Лучше поехали бы в Крым", — заявила irinag8016.

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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Видео , Лера Кудрявцева , Турция
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