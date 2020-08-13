Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram в стихотворной форме прокомментировал информацию о забастовке, объявленной сотрудниками Белорусского автомобильного завода.
«Рамблер» писал, что после окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня стало известно, что работники Белорусского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий страны, вышли на забастовку.
По мнению Шнурова, в Белоруссии «наружу вылазят» проблемы, которые не решались двадцать лет.
«Забастовка, теперь на БелАЗе.
Лукашенко поддержка большая!
Вышли сотни людин,
И кричат как один:
Уходи!
Уходи!
Уходи!» — отметил музыкант.
Он также опубликовал видеозапись, на которой сотрудники завода скандируют: «Уходи!», а автомобилисты поддерживают их, сигналя.
Напомним, что, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента страны Александра Лукашенко, находящегося у власти 26 лет, проголосовали 80,08% избирателей.