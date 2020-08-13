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«Уходи! Уходи! Уходи!»: Шнуров вмешался в протесты в Белоруссии 

Алиса Селезнёва 59 минут назад
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров в своем Instagram в стихотворной форме прокомментировал информацию о забастовке, объявленной сотрудниками Белорусского автомобильного завода.
«Рамблер» писал, что после окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня стало известно, что работники Белорусского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий страны, вышли на забастовку.
По мнению Шнурова, в Белоруссии «наружу вылазят» проблемы, которые не решались двадцать лет.

«Забастовка, теперь на БелАЗе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин,

И кричат как один:

Уходи!

Уходи!

Уходи!» — отметил музыкант.

Он также опубликовал видеозапись, на которой сотрудники завода скандируют: «Уходи!», а автомобилисты поддерживают их, сигналя.
Напомним, что, по предварительным данным ЦИК Белоруссии, за действующего президента страны Александра Лукашенко, находящегося у власти 26 лет, проголосовали 80,08% избирателей.
Комментарии 15
Шоу-бизнес , Видео , В мире , Сергей Шнуров , Александр Лукашенко , Центризбирком России
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