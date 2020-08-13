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«Рамблер» писал, что после окончания голосования на президентских выборах в городах Белоруссии начались массовые акции протеста. Сегодня стало известно, что работники Белорусского автомобильного завода, одного из крупнейших предприятий страны, вышли на забастовку.

По мнению Шнурова, в Белоруссии «наружу вылазят» проблемы, которые не решались двадцать лет.

«Забастовка, теперь на БелАЗе.

Лукашенко поддержка большая!

Вышли сотни людин,

И кричат как один:

Уходи!

Уходи!

Уходи!» — отметил музыкант.

Он также опубликовал видеозапись, на которой сотрудники завода скандируют: «Уходи!», а автомобилисты поддерживают их, сигналя.