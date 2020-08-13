Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом НСН выразил недоумение по поводу того, что известный российский музыкант и дирижёр Владимир Спиваков публично отказался от ордена Франциска Скорины, который получил из рук президента Белоруссии Александра Лукашенко . По мнению, продюсера культурная деятельность музыканта не имеет ничего общего с политическими событиями в стране.

Накануне, как сообщал «Рамблер», Владимир Спиваков опубликовал открытое письмо, адресованное Александру Лукашенко, в котором признался, что ему стыдно носить орден, полученный в 2014 году, поскольку он считает действующего главу государства причиной «мракобесия, тирании и насилия» в стране. Президент, по его словам, создал для своих граждан условия, несовместимые с демократией и гуманизмом.

Иосиф Пригожин, комментируя заявление Спивакова, напомнил, что орден Франциска Скорины был вручен музыканту в первую очередь за его гуманизм и достижения. Спиваков, по его словам, является воплощением «культурного моста» между странами.

Продюсер подчеркнул, что не понимает поступок дирижера, поскольку, по такой логике, необходимо отказываться от всех орденов, полученных в странах, где происходят нестандартные ситуации.

Однако Пригожин при этом заявил, что солидарен с позицией белорусского народа, отстаивающего сменяемость власти.