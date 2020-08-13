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Александра Бортич вышла на пикет против Лукашенко 

Lenta.ru и ещё 5 3 часа назад
Бортич вышла на пикет против Лукашенко
Фото: @bortich
Актриса Александра Бортич вышла в Москве на пикет против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она выложила фото своей акции в Instagram в четверг, 13 августа.

«Очевидно, что кое-кто засиделся, и ему пора», — написала Бортич.

Артистка обратилась к гражданам Белоруссии, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас».

«Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, которые начались после объявления итогов выборов президента. По официальным результатам, действующий президент Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов. Правоохранительные органы используют против протестующих дубинки, водометы и светошумовые гранаты. Официально подтверждена гибель одного демонстранта. Еще один скончался позже, в больнице.
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Шоу-бизнес , Белоруссия в огне , Александра Бортич , Александр Лукашенко , МВД , Москва
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