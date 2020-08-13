Бортич вышла на пикет против Лукашенко

Все новости на карте

«Очевидно, что кое-кто засиделся, и ему пора», — написала Бортич.

Артистка обратилась к гражданам Белоруссии, заявив, что те «заслужили эту правду, за которую борются сейчас».

«Я верю, что вы ее добьетесь», — добавила она.