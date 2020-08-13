«Принуждал к сексу шантажом»

Юрист Михаил Барщевский отверг обвинения предпринимателя Елены Радаевой в изнасиловании, заявив, что у нее диагностирована шизофрения. Женщина предоставила «Газете.Ru» копии документов, якобы свидетельствующих о ее душевном здоровье, и рассказала подробности того, что сама назвала «отношениями» с Барщевским. Адвокат Калинов, общавшийся с Радаевой, но отказавшийся представлять ее интересы, заявил «Газете.Ru», что не уверен в том, что произошло изнасилование. А сам Барщевский сказал, что и такого человека, как Елена Радаева, не существует. В разговоре с нашим корреспондентом объявившая себя пострадавшей женщина эту информацию некоторым образом подтвердила.

О том, что знаток клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Барщевский в 2011 году принудил ее к «мерзкому» сексу Елена Радаева сообщила на своей странице в Facebook 9 августа этого года.

Она утверждает, что обратилась к Барщевскому за помощью, так как бывшие партнеры по бизнесу угрожали возбудить против нее уголовное дело.

В разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» женщина уточнила, что речь шла о 159 статье УК РФ («Мошенничество»).

На тот момент Радаева занималась розничной торговлей. Она была одним из учредителей ООО «ПАТЕ», которое специализировалось на японской косметике. По ее словам, в 2011-2014 гг. она также работала помощником сенатора Валентины Петренко

Как вспоминает Радаева, Барщевский с радостью согласился ее проконсультировать пригласил встретиться в киноцентре на Красной Пресне.

«Во время встречи Барщевский предложил переместиться к нему в квартиру, чтобы обсудить мой вопрос, сославшись на то, что женат и очень известен, поэтому не может позволить себе встречаться с девушками в общественных местах, — рассказала Радаева. — Я подумала: это же адвокат, уважаемый человек, зачем ему что-то со мной делать?»

По словам женщины, до квартиры Барщевского они добирались на машине «с мигалкой». Когда они оказались у юриста дома, он якобы тут же на нее набросился.

«Я пыталась сопротивляться. Но не смогла дать отпор, поскольку тут же впала в ступор. Я пыталась его оттолкнуть. Просила этого не делать. После того как это произошло, я сидела голая на кровати. Он меня сфотографировал и сказал: «Теперь мы будем видеться на регулярной основе», — продолжила она.

Затем, утверждает Радаева, Барщевский начал шантажировать ее обнаженными снимками, а она продолжила встречаться с ним с февраля по май 2011 года.

«Приезжала три-четыре раза. Были сексуальные контакты на протяжении четырех месяцев», — сказала Радаева.

При этом в ходе интервью «Газете.Ru» женщина несколько раз описала их связь как «отношения». После уточнения корреспондента, что «отношения», как правило, предполагают обоюдное согласие, Радаева заявила, что «оговорилась». Она тут же добавила, что после изнасилования Барщевский «путем шантажа принуждал ее к сексу» на протяжении последующих четырех месяцев.

В разговоре с «Газетой.Ru» сам Барщевский назвал Радаеву «полным неадекватом».

«Она — полный неадекват. Этого человека не существует. Мы прославили человека с непроверенных слов, какого-то неадекватного «псевдонима» (возможно, речь об анониме — «Газета.Ru»). Что вообще происходит? Каждый может обвинить кого угодно», — сказал Барщевский.

Он также возмутился тем, что сразу несколько изданий опубликовали сообщение об изнасиловании, не взяв у него комментарий.

О том, что у женщины якобы диагностирована «шизофрения», юрист ранее заявлял «Ленте.ру» и телеканалу «360». Он также заверял, что «виделся с ней один раз в жизни, в кафе». Кроме того, «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах писала, что в проверочном материале уголовного дела у Радаевой был установлен диагноз «шизофрения» или «бред навязчивых идей». Сама женщина заявила «Газете.Ru», что у нее нет и не было шизофрении. Копии справок, которые, по ее словам, это подтверждают, она передала в распоряжение издания.

«Сейчас Барщевский называет меня шизофреничкой и больной. По его словам, любая женщина, которая что-то против него скажет, сумасшедшая. Могу показать справку, что никакой шизофрении у меня не было и нет. Я прошла пять судебных экспертиз в рамках уголовного дела. Я не страдаю никакой шизофренией. Я также готова снова пройти медосвидетельствование», — сказала Радаева.

Источник «Ленты.ру» отметил, что два года назад в прокуратуре ей отказали в возбуждении уголовного дела «за отсутствием самого факта».

В 2018 году пресса сообщала, что Барщевского обвинили в изнасиловании. Тогда в отделение МВД по Пресненскому району Москвы обратилась 37-летняя Юлия, «директор по развитию компании, торгующей овощами». Елена Радаева подтвердила корреспонденту «Газеты.Ru», что это была она: «Юлия, о которой СМИ писали в 2018 году, это я. Просто под таким именем меня прозвали СМИ. Видимо, на тот момент им следственные органы „слили“ информацию обо мне под таким именем».

Женщина утверждает, что в прокуратуре ей позволили не называть свои настоящие имя и фамилию. Однако в реальности такое едва ли возможно. Как утверждают юристы, заявление без имени или адреса — это анонимка. Согласно п. 7 ст. 141 УПК РФ, анонимные заявления рассмотрению не подлежат.

Кроме того обвиняющая Барщевского женщина призналась, что Радаева — это не ее настоящая фамилия. Реальную она сообщила корреспонденту «Газеты.Ru», но попросила не оглашать, а на вопрос «почему?» ответила «это личное».

В настоящий момент Радаева хочет добиться возбуждения уголовного дела в отношении Барщевского по факту изнасилования. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов, за консультацией к которому она обращалась, рассказал, что представлять интересы женщины отказался. В свою очередь Радаева утверждает, что Калинов сам вышел на нее, отреагировав на один из постов в Facebook.

«Защищать ее интересы я не буду. Был факт обращения и все. Я ничего не обещал и принял решение отказаться. У меня нет уверенности, что было изнасилование. На мой взгляд, об этом не идет речи. Кроме того, Барщевский — мой коллега, заслуженный юрист России. Говорить о том, виновен он или нет, не приходится», — пояснил Калинов «Газете.Ru».

Адвокат отметил, что порекомендовал Радаевой пройти исследование на полиграфе: «Конечно, в уголовном деле оно не является доказательством, но в моей практике было несколько случаев, когда на основании исследования даже возбудили уголовное дело».

Детали обращения Радаевой Калинов раскрывать отказался, сославшись на адвокатскую тайну. Он отметил, что женщина хочет добиться возбуждения уголовного дела и, вероятно, денежной компенсации. Однако Калинов не исключил, что речь может идти о вымогательстве средств.

«Я не исключаю, что есть факт извлечения выгоды в виде получения денежных средств. Однако нужно понимать, что если уголовное дело будет возбуждено, его уже невозможно будет прекратить примирением с потерпевшим», — добавил адвокат.

Он также усомнился в том, что от Барщевского могли пострадать «сотни девушек», о чем Радаева писала в своем посте в Facebook. «Предполагаю, что если бы от Барщевского пострадали сотни девушек, то хотя бы одна из них обратилась бы сразу, как только ее изнасиловали», — выразил мнение Калинов.

Между тем юрист назвал Радаеву адекватным человеком. «Говорить о том, что у Елены шизофрения или какое-то психическое заболевание, я бы не стал. С виду она мне показалась здравомыслящим и адекватным человеком», — заключил он.

Сама Радаева утверждает, что недавно на нее вышла еще одна пострадавшая от действий Барщевского. Однако на момент написания заметки «Газете.Ru» не удалось с ней связаться. Радаевой также удалось найти адвоката из Казахстана, с которым она уже заключила соглашение. Согласно п. 6. ст. 2 ФЗ об «Адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации», адвокаты иностранных государств, осуществляющие деятельность на территории России, регистрируются в специальном реестре. Ко времени публикации представитель Радаевой, адвокат адвокатской конторы LegalEagle С. Нурмагамбетов, не смог предоставить реестровый номер. Он также отказался от комментариев на данном этапе.