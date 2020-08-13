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Том Круз впал в ярость после аварии на съемках «Миссия невыполнима — 7» 

Мир24 17 минут назад
Том Круз впал в ярость после аварии на съемках
Фото: mir24.tv/ Ирина Фомочкина
Том Круз на съемках трюка для фильма «Миссия невыполнима — 7» впал в ярость после аварии на площадке, в которой сгорел дорогой мотоцикл стоимостью £2 млн Пять пожарных машин и скорая помощь оперативно прибыли во вторник вечером на съемочную площадку фильма в Великобритании после того, как там загорелся мотоцикл Круза и декорации.
По ходу съемок Круз на мотоцикле должен был пролетать, сорвавшись с огромного пандуса, но что-то пошло не так. 58-летний актер, как говорят, был в ярости после аварии, так как последовательность съемок для сцены была одной из самых дорогостоящих среди снятых в Великобритании. Актеры и члены съемочной группы тщательно готовились к экшн-съемке в течение более чем шести недель, пишет The Mirror.
Один из инсайдеров, рассказавший The Sun о несчастном случае, настаивал на том, что все пошло «ужасно неправильно».

«Это был огромный вызов для группы и стоил целое состояние, не говоря уже о неделях строительства декораций. Но когда дело дошло до дня Х, все пошло ужасно неправильно», — рассказал источник.

По его словам, жар и визг дымящихся шин привели к тому, что, когда мотоцикл разбился, картонная обивка декораций вспыхнула и загорелась. Дым был настолько сильным, что пришлось закрыть близлежащий аэродром ВВС.

«К счастью, никто не пострадал, но это полная катастрофа, не говоря уже о том, что очень дорого для всех заинтересованных сторон. Том очень расстроен. Никто не хочет больше задержек», — добавил источник.

Седьмая часть франшизы «Миссия невыполнима» должен был выйти в кинотеатрах в июле 2021 года. Потом был перенесен на ноябрь. После ужасной аварии теперь вполне вероятно, что седьмая часть может появиться только в 2022 году.
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Шоу-бизнес , Том Круз , Великобритания
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