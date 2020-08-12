«Любит кусать»: Королева об отношениях с 18-летним сыном 

Певица Наташа Королева рассказала о взаимоотношениях с 18-летним сыном Архипом.

В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Королева призналась, что у них с сыном очень теплые отношения.

«Он, к примеру, меня любит кусать. У него эта привычка осталась с детства. Я говорю ему: «Архип, ты же уже взрослый лось». Но он так выражает свою любовь», — рассказала певица, ее слова приводит «Телепрограмма».

Королева также прокомментировала критические замечания в Сети после опубликованного в сториз инстаграма видео, на котором она дурачится с Архипом. На записи певица обнимает сына, а он прижимается к матери и пытается укусить ее за шею. Часть подписчиков сочла, что у Наташи Королевой «нездоровое влечение к собственному сыну».

«У нас такие с ним взаимоотношения. Возбудился же тот народ, у которого нет такого», — отметила певица.

Королева заявила, что у сына сейчас проходит «кастинг девушек», и он пока одинок.