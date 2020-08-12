Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Любит кусать»: Королева об отношениях с 18-летним сыном 

Вероника Полынина 1 час назад
«Любит кусать»: Королева об отношениях с 18-летним сыном
Фото: Instagram
Певица Наташа Королева рассказала о взаимоотношениях с 18-летним сыном Архипом.
В интервью Алле Довлатовой в эфире «Русского радио» Королева призналась, что у них с сыном очень теплые отношения.

«Он, к примеру, меня любит кусать. У него эта привычка осталась с детства. Я говорю ему: «Архип, ты же уже взрослый лось». Но он так выражает свою любовь», — рассказала певица, ее слова приводит «Телепрограмма».

Королева также прокомментировала критические замечания в Сети после опубликованного в сториз инстаграма видео, на котором она дурачится с Архипом. На записи певица обнимает сына, а он прижимается к матери и пытается укусить ее за шею. Часть подписчиков сочла, что у Наташи Королевой «нездоровое влечение к собственному сыну».

«У нас такие с ним взаимоотношения. Возбудился же тот народ, у которого нет такого», — отметила певица.

Королева заявила, что у сына сейчас проходит «кастинг девушек», и он пока одинок.
Как сообщал «Рамблер», Наташа Королева замужем за танцовщиком и стриптизером Сергеем Глушко, в 2002 году у пары родился сын Архип.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
Комментарии
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко , Русское Радио
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
«Не важно, когда давать мужчине, главное — дать хорошо»
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
В РФ высказались о позоре Лукашенко
В РФ высказались о позоре Лукашенко
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Германия «закрыла» вакцине РФ путь в Европу
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение