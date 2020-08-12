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«Что с Наташей?» Поклонники не узнали Королеву 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
«Что с Наташей?» Поклонники не узнали Королеву
Фото: РИА Новости
Пользователи Instagram удивились изменениям во внешности певицы Наташи Королевы, снимок с которой опубликовала дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина.
На фотографии они сидят на лавочке в загородном доме. Королева — в цветных солнечных очках и с челкой, которую она отстригла в конце июня.
Поклонники артистки отметили, что на снимке Наталья "не похожа на себя".
"Верните прежнюю Наташу", — написала abdieva_72.
"Все больше становится похожа на маму", — считает vera_kind.
"Я ее тут вообще не узнаю", — отметил другой комментатор.
"Что с Наташей?" — спрашивает gorbunova_vera6.
Некоторым пользователям не понравилась прическа певицы и ободок у нее на голове.
"Наташка, ну не идет тебе челка", — отметила lely.vv.
"Здесь что-то не то. Да и вообще, на голову не надо всякие ленточки, бантики", — высказала свое мнение lilya1301_.
"Как старая школьница", — говорится в комментарии levchenko_natal
"Наташа, что у тебя с лицом? Пластика?" — интересуется golovina54.
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