«Что с Наташей?» Поклонники не узнали Королеву 

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Пользователи Instagram удивились изменениям во внешности певицы Наташи Королевы, снимок с которой опубликовала дизайнер-декоратор Татьяна Крыгина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star) 10 Авг 2020 в 3:32 PDT На фотографии они сидят на лавочке в загородном доме. Королева — в цветных солнечных очках и с челкой, которую она отстригла в конце июня.

Поклонники артистки отметили, что на снимке Наталья "не похожа на себя".

"Верните прежнюю Наташу", — написала abdieva_72.

"Все больше становится похожа на маму", — считает vera_kind.

"Я ее тут вообще не узнаю", — отметил другой комментатор.

"Что с Наташей?" — спрашивает gorbunova_vera6.

Некоторым пользователям не понравилась прическа певицы и ободок у нее на голове.

"Наташка, ну не идет тебе челка", — отметила lely.vv.

"Здесь что-то не то. Да и вообще, на голову не надо всякие ленточки, бантики", — высказала свое мнение lilya1301_.

"Как старая школьница", — говорится в комментарии levchenko_natal

"Наташа, что у тебя с лицом? Пластика?" — интересуется golovina54.