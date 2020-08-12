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Состояние Валентины Легкоступовой резко ухудшилось 

News.ru 1 час назад
Состояние Легкоступовой резко ухудшилось
Фото: globallookpress.com
Российская певица Валентина Легкоступова переживает осложнения после перенесённой операции на головном мозге. Ранее сообщалось о том, что её состояние оценивается как среднетяжёлое.
По данным «МК», врачи уже предупредили родственников Легкоступовой — они дают неутешительные прогнозы по состоянию здоровья певицы.
11 августа дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа Юрия Фирсова в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму. После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.
В настоящее время по факту инцидента проводится проверка. Полицейские задержали Фирсова, его подозревают в нанесении травм.
Ранее NEWS.ru писал, что Легкоступова получила травму головы в результате падения с высоты. К такому выводу пришли следователи по итогам проведённой проверки.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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