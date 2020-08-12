«Можешь объяснить, почему отобрал у меня квартиру?»

«Хочу, чтобы он [продюсер Бари Алибасов] отдал квартиру, разговора быть не может другого. Как так могло получиться? Но он сразу переворачивает все. Ты можешь объяснить, почему ты отобрал у меня квартиру?» — сказала женщина.