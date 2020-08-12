Стала известна причина травмы головы Легкоступовой 

Российская певица Валентина Легкоступова получила тяжёлую черепно-мозговую травму в результате падения с высоты. К такому выводу пришли следователи в результате проведённой проверки.

Первоначально полицейские считали, что певицу мог избить её муж Юрий Фирсов , который нередко злоупотреблял алкоголем. Примечательно, что сам супруг первым назвал правильную версию, которую впоследствии подтвердили следователи.

Валя упала в ванной, в результате чего получила травму головы. Два дня она была дома, с ней всё было хорошо. Но на третий день почувствовала ухудшение. Тогда мы увезли её в больницу. Сейчас она в сознании, через пару дней должны выписать, — рассказал Фирсов в беседе со StarHit.

Он также призвал общественность не распускать слухи о коме Легкоступовой.

Тем не менее правоохранители не спешат отказываться от версии с избиением. Между тем, состояние Легкоступовой оценивается как среднетяжёлое.

11 августа дочь певицы Аннета Бриль обнаружила свою мать и её мужа Юрия Фирсова в их московской квартире в неадекватном состоянии. Супругов госпитализировали в наркологическую клинику. Сам Фирсов оттуда сбежал, а у 54-летней артистки диагностировали черепно-мозговую травму. После сложной операции по трепанации черепа врачи ввели Легкоступову в искусственную кому.

Ранее NEWS.ru писал, что Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.