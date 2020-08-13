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Никита Ефремов вспомнил, как в детстве стал жертвой домогательств взрослого мужчины 

Russianshowbiz.info и ещё 1 10 часов назад
Никита Ефремов вспомнил, как в детстве стал жертвой домогательств взрослого мужчины
Фото: Russianshowbiz.info
Никита Ефремов рассказал, как стал жертвой домогательств на съемках детского фильма.
Сын Михаила Ефремова объяснил на личном примере, почему жертвам насилия часто очень сложно рассказать о произошедшем и попросить о помощи, передает Start.ru. Никита вспомнил, что в школьные годы он жил без родителей на выезде, снимаясь в фильме, и к нему по ночам приставал человек нетрадиционной ориентации: «Меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет».
Пораженный произошедшим Никита никому ничего не рассказал, но предпринял меры по спасению — переселился в другое место, чтобы не терять возможность продолжить съемки. Никита Ефремов также посетовал на нездоровую атмосферу в обществе, из-за которой жертвы насилия боятся просить о помощи: «Как-то не по-пацански». Он также обмолвился о том, что сталкивался с жестким обращением со стороны родителей.
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Никита Ефремов
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