Никита Ефремов вспомнил, как в детстве стал жертвой домогательств взрослого мужчины 

Никита Ефремов рассказал, как стал жертвой домогательств на съемках детского фильма.

Сын Михаила Ефремова объяснил на личном примере, почему жертвам насилия часто очень сложно рассказать о произошедшем и попросить о помощи, передает Start.ru. Никита вспомнил, что в школьные годы он жил без родителей на выезде, снимаясь в фильме, и к нему по ночам приставал человек нетрадиционной ориентации: «Меня никто не спрашивал, хочу я этого или нет».

Пораженный произошедшим Никита никому ничего не рассказал, но предпринял меры по спасению — переселился в другое место, чтобы не терять возможность продолжить съемки. Никита Ефремов также посетовал на нездоровую атмосферу в обществе, из-за которой жертвы насилия боятся просить о помощи: «Как-то не по-пацански». Он также обмолвился о том, что сталкивался с жестким обращением со стороны родителей.