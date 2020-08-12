Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»: адвокат Федосеевой-Шукшиной пригрозил Алибасову судом 

ТК «Звезда» 2 часа назад
«Отняли квартиру, а она сама уже не нужна»
Фото: ТАСС
Сегодня актриса в сопровождении своего адвоката обратилась в правоохранительные органы.
Знаменитая актриса Лидия Федосеева-Шукшина требует у своего мужа Бари Алибасова вернуть завещанную ему квартиру. Сегодня ее адвокат Юлиан Соболев рассказал «Звезде» о визите своей подопечной в органы правопорядка. Речь о трехкомнатной квартире в Новой Москве стоимостью в десять миллионов рублей.

«Лидия Николаевна присоединилась к моему заявлению о возбуждении уголовного дела. Она просит проверить, насколько законна была сделка. Она подробно объяснила, что чему предшествовало, о чем договаривались, как оформляли завещание. Сейчас стоит вопрос об отмене завещания в пользу Алибасова», — рассказал Соболев.

Одновременно с этим продолжается гражданский спор по возврату жилья, уточнил юрист. С его слов, вопрос стоит уже не только о квартире, но и о дальнейших супружеских отношениях между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым.
Сейчас в квартире живут совершенно посторонние люди, что и возмутило актрису. Она уверяет, что никаких квадратных метров Алибасову не дарила. Сам продюсер и супруг истицы на связь не выходит и не отвечает на звонки.

«Алибасов подозрительным образом скрывается от внешнего мира и от Лидии Николаевны. Она звонит по всем телефонам и продюсеру и его сыну и директору. Нет его нигде, а его сын вообще повел себя недостойно и начал ее оскорблять по телефону. Ощущение, что отняли квартиру и она уже не нужна», — уверен адвокат актрисы.

По данному факту будет проведена доследственная проверка. Сейчас сотрудникам полиции предстоит детально во всем разобрать и в случае обмана или мошенничества, Бари Алибасову может грозить уголовное преследование.
Видео дня. В Сети возмутились кроссовками Киркорова за миллион рублей
ТК «Звезда»: последние новости
СМИ: исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову нашли с пробитой головой СМИ: исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову нашли с пробитой головой «Помяли немножко машины»: Ширвиндт рассказал о ДТП на Валдае «Помяли немножко машины»: Ширвиндт рассказал о ДТП на Валдае «Она как в тумане»: знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении ее состояния «Она как в тумане»: знакомые Заворотнюк рассказали об ухудшении ее состояния
Комментарии 1
Шоу-бизнес , Лидия Федосеева-шукшина , Бари Алибасов , МВД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Новость о вакцине и дочери Путина покорила мир
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Тихановская пошла на сделку с властями Белоруссии
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Добровинский отреагировал на госпитализацию Ефремова
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Польшу настигла расплата за снос советских памятников
Видео
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
00:23
Опубликовано видео с места крушения поезда в Шотландии
Происшествия В мире
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
00:50
Киркоров радостно сообщил, что переболел коронавирусом
Шоу-бизнес
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
00:30
Крупнейшую за всю историю нарколабораторию закрыли
Происшествия Криминал
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
00:34
Военная машина протаранила легковое авто в Белоруссии
В мире Происшествия
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
02:44
Российская нарколаборатория с рабами попала на видео
Происшествия Криминал
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
00:21
«Искрометная» посадка МиГ-31 без колеса попала на видео
Армия Войска
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
02:03
Опубликовано видео ко дню ВВС РФ 2020
Армия
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
00:22
Стрельба ОМОН по людям в Минске попала на видео
Происшествия
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
01:56
Тихановская сбежала в Литву и попала на видео
В мире
Откровения торговца детьми попали на видео
08:50
Откровения торговца детьми попали на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение