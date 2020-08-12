«В соседней стране»: где Киркоров заразился COVID-19

Народный артист России Филипп Киркоров рассказал, что переболел COVID-19 бессимптомно. Исполнитель намекнул, что мог заразиться инфекцией «в соседней стране», которую он недавно посещал.

На презентации клипа на песню «Ролекс», записанную совместно с блогером Давидом Манукяном , Филипп Киркоров заявил, что переболел COVID-19. По словам артиста, который присутствовал на массовом мероприятии без защитной маски, у него есть большое количество антител к коронавирусу, передает издание «Дни.Ру».

«Переболел бессимптомно и когда-нибудь расскажу эту душещипательную историю, как болел, как обнаружили, что было потом и что было во время, — поделился Киркоров. — Больше в семье никто не болел, детей обошла напасть, так что я хорошо отделался. Зато антител теперь у меня очень много, так что я безопасен».

Также артист намекнул, что недавно находился «в соседней стране» и мог подхватить инфекцию там. Судя по всему, речь идет о Белоруссии , поскольку в июле Киркоров принимал участие в ежегодном международном фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Отмечается, что пробыл на мероприятии он всего несколько часов, но не всегда надевал защитную маску.

«Главное — всегда говорить правду, — объяснил он свое признание. — Главное — здоровье!»

В тот же вечер артист подарил Манукяну часы, которые обошлись ему в 16 млн рублей. Пользователи сети усомнились в том, что Киркоров мог сделать возлюбленному Ольги Бузовой настолько дорогой подарок, но певец подтвердил это сам.

«Пока все практикуют математические способности: посчитали стоимость кроссовок, узнали цену моих драгоценных зубов, вычислили прайс подарка для Давида. Я побеспокоился и оставил вам на десерт свои наряды и аксессуары в новом клипе», — написал артист в Instagram.

Продюсер Яна Рудковская , которая также присутствовала на презентации, рассказала, что многие ее знакомые тяжело переносят заражение коронавирусом. Во время беседы с журналистами и позирования перед фотографами она не стала снимать маску из соображений безопасности.

Весной, когда карантин только начинался, Киркоров прошел экспресс-тест на коронавирус, который ему прислали друзья из Америки. У артиста и его отца Бедроса Киркорова тест оказался отрицательным.

«Для теста нужна капля крови. Он похож на тест на беременность. К счастью, коронавируса у меня нет», — рассказывал певец в прямом эфире в Instagram.

Ранее Киркоров признался, что из-за приостановки почти всей концертной деятельности у его команды артистов возникли финансовые трудности — и они «выживают как могут».

«Кто-то на мойку устроился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился. Очень тяжелая ситуация», — сказал он «Собеседнику».

По мнению Киркорова, полное восстановление шоу-бизнеса до прежнего уровня займет несколько лет. «Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи, — считает певец. — Могут происходить фестивали, какие-то единичные концерты. Но люди потеряли возможность зарабатывать деньги. И, как минимум, потребуется два года, чтобы они пришли в себя и позволили себе пойти на концерт, заплатив за это 15-20 тысяч рублей — или даже 10 тысяч».

Вместе с тем Киркоров признался, что его финансовых накоплений хватит до десяти лет жизни без работы.