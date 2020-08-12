Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ 

Состояние исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, получившей серьезную травму головы, ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как сообщал «Рамблер», 11 августа в СМИ появилась информация, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы, перенесла операцию и впала в кому.

Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечает Mash.

«Сейчас ее состояние крайне тяжелое», — утверждает канал.