Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ 

Состояние исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, получившей серьезную травму головы, ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщал «Рамблер», 11 августа в СМИ появилась информация, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы, перенесла операцию и впала в кому.
Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечает Mash.
«Сейчас ее состояние крайне тяжелое», — утверждает канал.
СМИ сообщали, что артистка ушла в запой со своим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, застолье прервала ее дочь, которая отвезла обоих в наркологическую клинику. Там выяснилось, что у певицы рана, которая вызвала отек мозга, и синяки по всему телу. При этом сам Фирсов заявлял, что здоровью его жены ничего не угрожает, а травму она получила, упав в ванной.