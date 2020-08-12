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Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ 

Алиса Селезнёва 24 минуты назад
Состояние исполнительницы хита «Ягода-малина» Валентины Легкоступовой, получившей серьезную травму головы, ухудшилось, ее подключили к аппарату ИВЛ. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как сообщал «Рамблер», 11 августа в СМИ появилась информация, что 54-летняя Валентина Легкоступова была госпитализирована с серьезной травмой головы, перенесла операцию и впала в кому.
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Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, отмечает Mash.

«Сейчас ее состояние крайне тяжелое», — утверждает канал.

СМИ сообщали, что артистка ушла в запой со своим мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, застолье прервала ее дочь, которая отвезла обоих в наркологическую клинику. Там выяснилось, что у певицы рана, которая вызвала отек мозга, и синяки по всему телу. При этом сам Фирсов заявлял, что здоровью его жены ничего не угрожает, а травму она получила, упав в ванной.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Фирсов
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