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Исполнительницу хита «Ягода-Малина» Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ 

Газета.Ru 1 час назад
Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ
Фото: РИА Новости
Исполнившую хит "Ягода-Малина" певицу Валентину Легкоступову подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что артистку в плохом состоянии обнаружила ее дочь. У женщины были синяки и травма головы.
Рядом с ней находился ее супруг Юрий Фирсов. По его словам, они с Легкоступовой выпивали несколько дней подряд.
Обоих супругов направили в наркологию, а оттуда певица попала в реанимацию, поскольку впала в кому. В настоящее время ее состояние здоровья оценивается как крайне тяжелое.
Ранее сообщалось, что исполнительница хита "Ягода-малина" Валентина Легкоступова впала в кому в наркологической клинике, куда ее доставили с пробитой головой после нескольких дней злоупотребления алкоголем. Врачи оценивают состояние 54-летней артистки как крайне тяжелое.
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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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