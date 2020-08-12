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«Ничего не боюсь»: Киркоров переболел коронавирусом 

Артём Кульша и ещё 12 1 час назад
«Ничего не боюсь»: Киркоров переболел коронавирусом
Фото: ТАСС
Певец Филипп Киркоров переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил «Подъему».
Вчера, как сообщал «Рамблер», состоялась премьера клипа на песню Киркорова и певца и блогера Давида «Давы» Манукяна «Ролекс» и вечеринка по данному случаю.

«Я коронавирусом переболел! У меня все хорошо! У меня антитела! Я ничего не боюсь! В маске не хожу!» — заявил Киркоров в ходе нее.

Он добавил, что болел бессимптомно, провел в самоизоляции 14 дней, не заразил никого из своего окружении, в том числе своих детей, уже выздоровел, чувствует себя отлично, а антител у него очень много.
Певец пообещал когда-нибудь рассказать душещипательную историю о том, как болел коронавирусной инфекцией, как ее у него обнаружили, что было потом и что было во время.
На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что певица и телеведущая Ольга Бузова могла поссориться с Давой, своим молодым человеком, из-за того, что тот записал песню с Киркоровым раньше нее. Перед тем на протяжении нескольких недель Бузова и Дава не публиковали совместных фотографий, сторис и тиктоков.
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Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Ольга Бузова
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