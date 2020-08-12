«Ничего не боюсь»: Киркоров переболел коронавирусом 

Певец Филипп Киркоров переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом он сам сообщил «Подъему».

Вчера, как сообщал «Рамблер», состоялась премьера клипа на песню Киркорова и певца и блогера Давида «Давы» Манукяна «Ролекс» и вечеринка по данному случаю.

«Я коронавирусом переболел! У меня все хорошо! У меня антитела! Я ничего не боюсь! В маске не хожу!» — заявил Киркоров в ходе нее.

Он добавил, что болел бессимптомно, провел в самоизоляции 14 дней, не заразил никого из своего окружении, в том числе своих детей, уже выздоровел, чувствует себя отлично, а антител у него очень много.

Певец пообещал когда-нибудь рассказать душещипательную историю о том, как болел коронавирусной инфекцией, как ее у него обнаружили, что было потом и что было во время.