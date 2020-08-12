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«Пустые как пробки»: почему Гоген предается любви со старухами 

Артём Кульша 1 час назад
Почему Гоген предается любви со старухами
Фото: Instagram
Молодые женщины не прельщают шоумена Гогена Солнцева, потому что пустые как пробки. Об этом он сам сообщил «Собеседнику».
Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Солнцев рассказал, что отправился на отдых в Сочи в компании своей жены Екатерины Терешкович и подруги Лиды.

«В Сочи Гоген времени не теряет — ежедневно плавает в море, загорает, пробует местные деликатесы и, конечно же, предается любви», — отмечает «Собеседник».

Сам шоумен рассказал изданию, что в Сочи вынужден ютиться с женой и подругой в одном номере и спать в одной, двуспальной, кровати, так как все номера в приличных гостиницах в городе забронированы до начала сентября. На вопрос о том, является ли Лида его любовницей, он не ответил прямо, но сообщил, что сейчас занимается сексом больше обычного. На вопрос о том, что, по слухам, в Сочи его сопровождает еще и третья пожилая женщина, Солнцев также не стал отвечать.

«Какое ваше дело? Я могу взять с собой хоть толпу пенсионерок! Молодые девушки меня не прельщают. Что с них взять? Они пустые как пробки!» — заявил он.

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Шоу-бизнес , Екатерина Терешкович , ИД "Собеседник"
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