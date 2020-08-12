Почему Гоген предается любви со старухами

Молодые женщины не прельщают шоумена Гогена Солнцева, потому что пустые как пробки. Об этом он сам сообщил «Собеседнику».

Некоторое время назад, как сообщал «Рамблер», Солнцев рассказал, что отправился на отдых в Сочи в компании своей жены Екатерины Терешкович и подруги Лиды.

«В Сочи Гоген времени не теряет — ежедневно плавает в море, загорает, пробует местные деликатесы и, конечно же, предается любви», — отмечает «Собеседник».

Сам шоумен рассказал изданию, что в Сочи вынужден ютиться с женой и подругой в одном номере и спать в одной, двуспальной, кровати, так как все номера в приличных гостиницах в городе забронированы до начала сентября. На вопрос о том, является ли Лида его любовницей, он не ответил прямо, но сообщил, что сейчас занимается сексом больше обычного. На вопрос о том, что, по слухам, в Сочи его сопровождает еще и третья пожилая женщина, Солнцев также не стал отвечать.