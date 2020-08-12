Асмус дразнит россиян дорогой сумкой

Вчера актриса опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлена на тротуаре рядом с березой и фонарным столбом в охряных брюках, белом топе и кроссовках и с белой сумкой на плече.

«Я приехала в Геленджик! На месяц!» — сообщила она в подписи к снимку.

Асмус добавила, что приехала туда ради съемок в новом проекте. Она рассказала, что тот будет огнем, будет демонстрироваться на телеканале ТНТ, помимо нее, в нем примут участие актер Иван Охлобыстин и шоумен Тимур Родригез , а другие подробности о нем она сообщит позже.

В свою очередь, «Телепрограмма» сообщила, что сумка, с которой актриса гуляла по Геленджику, стоит 87,1 тысячи рублей. Это сумка Sculpture бренда Off-White. Она вошла в весенне-летнюю коллекцию 2019 года, сделана из плотного фактурного канваса и имеет декор в виде канцелярского зажима.