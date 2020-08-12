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Асмус в разгар кризиса дразнит россиян дорогой сумкой 

Артём Кульша и ещё 1 15 минут назад
Асмус дразнит россиян дорогой сумкой
Фото: @asmuskristina
Актриса Кристина Асмус прогулялась по Геленджику с сумкой стоимостью почти 100 тысяч рублей. Об этом сообщает «Телепрограмма».
Вчера актриса опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлена на тротуаре рядом с березой и фонарным столбом в охряных брюках, белом топе и кроссовках и с белой сумкой на плече.

«Я приехала в Геленджик! На месяц!» — сообщила она в подписи к снимку.

Асмус добавила, что приехала туда ради съемок в новом проекте. Она рассказала, что тот будет огнем, будет демонстрироваться на телеканале ТНТ, помимо нее, в нем примут участие актер Иван Охлобыстин и шоумен Тимур Родригез, а другие подробности о нем она сообщит позже.
В свою очередь, «Телепрограмма» сообщила, что сумка, с которой актриса гуляла по Геленджику, стоит 87,1 тысячи рублей. Это сумка Sculpture бренда Off-White. Она вошла в весенне-летнюю коллекцию 2019 года, сделана из плотного фактурного канваса и имеет декор в виде канцелярского зажима.
В июне, как сообщал «Рамблер», Асмус и ее муж комик Гарик Харламов объявили, что решили развестись, сами в этом виноваты и расстаются друзьями.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Иван Охлобыстин , Тимур Родригез , Кристина Асмус , Геленджик
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