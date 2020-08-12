«Ты оглох?»: поклонники обрушились на Михалка

Многие возмущены позицией 48-летнего музыканта: «Эй! „Воин света“! Ты где спрятался? Твоя страна горит. Как никогда нужны твои песни», «Серёжа, ты ослеп и оглох?», «Сдулся Михалок. А я так в тебя верил! Ни одного слова о Родине!», «Революционер фигов», «Сейчас начинаются непонятки в твоей родной стране — ты молчишь… Что не так в тебе?», «Был на вашем концерте Brutto в 2015 году в Киеве, очень запомнилась атмосфера под композицию „Воины света“, верю, что вы не останетесь безучастны…», «Вы не можете сейчас уйти в сторону. Потому что вы рождены для того, чтобы вести за собой и вдохновлять», «Михалок, ты всем нужен!»