Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, наконец-то объяснилась за фразу « Крым — украинский». Исполнительница рассказала, как фраза из её разговора с таможенниками была вырвана из контекста и смонтирована украинцами.

О произошедшем певица поведала в соцсетях. Она 6 августа прилетела в Киев , чтобы встретиться с друзьями и коллегами, поработать над новыми проектами. Но на таможне ей устроили настоящий допрос, поясняет певица.

До этого Глюкозу три года не пускали на Украину из-за выступлений в Крыму. Теперь же певицу подвергли настоящему прессингу.

Когда я оказалась на таможне, вокруг меня развернули настоящую спецоперацию. Меня отвели на допрос и допрашивали больше трёх часов. С первых минут на меня давили, прессинг был такой, будто я какая-то террористка, — написала Глюкоза.

С артисткой разговаривали на украинском языке, водили из одной комнаты в другую, всё время задавали вопрос, кому принадлежит Крым. В итоге певица не выдержала и спросила:

Чего вы добиваетесь? Чтобы я сказала, что Крым украинский?

Вот эту фразу таможенники ловко смонтировали и вставили в видео так, словно Глюкоза утверждает, что Крым — украинский, а после опубликовали в Сети. Только сейчас певица стала отходить от шока.

Обидно до слёз, что тебя бессовестно унижают, провоцируют, используют и просто кидают в топку политического фарса, — пожаловалась артистка.

В итоге на Украину Глюкозу так и не пустили. Запрет на въезд в страну ей продлили ещё на три года.