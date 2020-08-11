Мужа заподозрили в желании избавиться от Легкоступовой

Задержанного мужа Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова , заподозрили в желании избавиться от певицы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Сын артистки Матвей считает, что отчим претендует на квартиру матери. По его словам, ранее Фирсов часто ссорился и угрожал родным исполнительницы. Кроме того, сын Легкоступовой заявил, что не знает обстоятельств произошедшего с артисткой, однако после вступления в брак она вместе с Фирсовым стала злоупотреблять алкоголем, отметил он.

Ранее во вторник «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что Легкоступова с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, таким же пьяным. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица якобы впала в кому.

Позднее появилась информация о том, что Фирсова задержали. Яхтсмена повезли на допрос, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Он заявил, что Легкоступова выпила слишком много алкоголя, после чего упала, получив травму головы и синяки по всему телу.