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Задержанного мужа Легкоступовой заподозрили в желании избавиться от певицы 

Lenta.ru 3 часа назад
Мужа заподозрили в желании избавиться от Легкоступовой
Фото: @firsov_yury
Задержанного мужа Валентины Легкоступовой, яхтсмена Юрия Фирсова, заподозрили в желании избавиться от певицы. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Сын артистки Матвей считает, что отчим претендует на квартиру матери. По его словам, ранее Фирсов часто ссорился и угрожал родным исполнительницы. Кроме того, сын Легкоступовой заявил, что не знает обстоятельств произошедшего с артисткой, однако после вступления в брак она вместе с Фирсовым стала злоупотреблять алкоголем, отметил он.
Ранее во вторник «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил о том, что Легкоступова с 23 июля не выходила на связь с дочерью и сыном. Артистку якобы обнаружили в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Она находилась там с мужем Юрием Фирсовым, таким же пьяным. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, после чего певица якобы впала в кому.
Позднее появилась информация о том, что Фирсова задержали. Яхтсмена повезли на допрос, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Он заявил, что Легкоступова выпила слишком много алкоголя, после чего упала, получив травму головы и синяки по всему телу.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , МВД , Московский комсомолец
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