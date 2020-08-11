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Как Пугачева и Галкин живут в Грязи 

Артём Кульша 1 час назад
Как Пугачева и Галкин живут в Грязи
Фото: РИА Новости
Певица Алла Пугачева и комик Максим Галкин спокойно живут в деревне Грязи за высоким забором, принимают гостей и не дружат с местными жителями. Об этом сами местные жители рассказали «Собеседнику».
Грязь, как сообщал «Рамблер», — деревня в Одинцовском районе Московской области. В начале 2010-х годов Пугачева и Галкина купили там участок площадью 128 соток с домом, «замком», площадью 2,3 тысячи квадратных метров. В 2019 году стало известно, что они приобрели несколько участков, прилегающих к их участку, и намерены построить православную часовню в готическом стиле.

«Они живут за высоким забором: что там происходит, одному Богу известно», — рассказал местный житель Иван.

Также он сообщил, что определить, дома Пугачева и Галкин или нет, можно по тому, зажжен ли свет во всем особняке — если зажжен, значит дома. В свою очередь, местная жительница Наталья рассказала, что певица и комик ведут спокойную жизнь и регулярно принимают гостей, которые приезжают к ним на автомобилях иностранных марок.

«Алла Борисовна — очень закрытый человек, с нашими деревенскими не дружит. Бывает, (поэт Илья. — Прим. ред.) Резник к ней приезжает, (певец Александр. — Прим. ред.) Буйнов, (дизайнер. — Прим. ред.) Валентин Юдашкин. А вот (певца Филиппа. — Прим. ред.) Киркорова уже давно не видели», — добавил Иван.

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Шоу-бизнес , Валентин Юдашкин , Максим Галкин , Алла Пугачева , Грязи
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