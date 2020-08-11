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Стало известно о состоянии жены Алибасова после ареста ее квартиры 

Lenta.ru 54 минуты назад
Жена Алибасова обрадовалась аресту квартиры
Фото: ТАСС
Адвокат российской актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая рассказала о ее состоянии после того, как на квартиру артистки в Новой Москве наложили арест. По словам Вербицкой, подзащитная довольна решением суда. Об этом сообщает StarHit.

«Лидия Николаевна рада такому стечению обстоятельств. Вы не представляете, как она довольна. Вот эта атмосфера неопределенности очень на нее давила. Она ведь даже не знала, где находится ее муж, от имени которого в прессе шли сомнительные заявления», — сказала адвокат.

По словам Вербицкой, актриса очень переживала, что ее муж, продюсер Бари Алибасов, внезапно переписал подаренную женой квартиру на своего помощника Сергея Моцаря. Изначально женщина хотела завещать недвижимость детям своей дочери Марии Шукшиной. На Алибасова она оформила жилье исключительно для того, чтобы временно обезопасить квартиру.
После того, как стало известно, что ее квартира переписана на помощника, актриса подала в суд. Федосеева-Шукшина хотела оспорить и дарение недвижимости Алибасову, и ее переоформление на Моцаря. Суд ходатайство удовлетворил и наложил на жилье арест.

«Теперь цепочка порочных сделок не продолжится. Следующие наши шаги — получение документов регистрационного дела, в котором мы увидим, собственно, договор купли-продажи, заключенный между Алибасовым и Моцарем. Кроме того, мы увидим, кто именно подал документы на регистрацию от имени Лидии Николаевны и на каком основании», — объяснила Вербицкая.

По ее мнению, высока вероятность того, что Федосеевой-Шукшиной все же вернут квартиру. При этом женщина хочет наладить отношения с мужем, поскольку уверена, что Алибасова тоже могли обмануть.
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Шоу-бизнес , Мария Шукшина , Сергей Моцарь , Юлия Вербицкая , Бари Алибасов , Москва
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