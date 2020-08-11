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Эльман Пашаев: Приступ у Ефремова спровоцировали журналисты 

ИД «Собеседник» и ещё 6 1 час назад
Пашаев назвал причину приступа у Ефремова
Фото: Зубов Павел
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал представителям СМИ произошедшее с его подзащитным.
Напомним, что перед заседанием Пресненского суда 11 августа актеру стало плохо. Ему пришлось вызвать бригаду скорой помощи, после чего врачи посоветовали госпитализировать Ефремова, а само слушание перенести.
Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский уже рассказал журналистам, что верит в искренность актера, несмотря на то, что многие уже успели написать адвокату о возможной симуляции со стороны подсудимого.
Комментируя сложившуюся ситуацию защитник Ефремова Эльман Пашаев пояснил, что сам пока не знает точный диагноз своего клиента, но убежден, что приступ у него спровоцировали представители СМИ.
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Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов
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