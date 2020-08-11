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Состояние Ефремова стабилизировано — СМИ 

Москва24 33 минуты назад
Состояние Ефремова стабилизировано
Фото: ТАСС
Состояние актера Михаила Ефремова, госпитализированного в Боткинскую больницу из суда, стабилизировано, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в больнице.

"Сейчас его состояние стабильное, пока остается в нейрореанимации", — сказал собеседник агентства.

Во вторник, 11 августа, сотрудники ФСИН доставили артиста в Пресненский суд Москвы. На вопросы журналистов он не отвечал и молча шел в здание. Однако вскоре к зданию суда подъехала скорая помощь. Как выяснилось, актер почувствовал себя плохо.
Врачи приняли решение о госпитализации Ефремова из здания суда. Заседание перенесли на 12 августа.
Ефремову поставлен предварительный диагноз "инсульт".
Как рассказал Москве 24 адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, его подзащитный находится в предынсультном состоянии.

"Ему стало плохо уже в больнице. Вчера ему тоже было очень плохо, но он отказывался от госпитализации. Он вообще не хочет лечиться", — подчеркнул защитник.

Представитель актера отметил, что не знает, что именно случилось с Ефремовым в зале суда.
ДТП с участием актера произошло 8 июня. Ефремов, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. Он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Свидетели по делу были допрошены 7 августа. Они подтвердили, что в машине Ефремов находился один. По словам свидетелей, тот был настолько пьян, что не смог пройти алкотест на месте, предлагал сотрудникам ГИБДД выпить и спеть песню. Эксперт также утверждает, что машина артиста до столкновения была технически исправна, как и автомобиль погибшего.
После просмотра в суде видео с места аварии Ефремов признался, что узнает себя с трудом. Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
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Шоу-бизнес , Происшествия , Михаил Ефремов , ГИБДД , ФСИН , ИТАР-ТАСС , Москва
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