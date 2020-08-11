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Пили две недели: задержан муж найденной с пробитой головой певицы Легкоступовой 

Свободная пресса 48 минут назад
Пили две недели: задержан муж избитой певицы
Фото: Instagram
Муж советской, российской певицы Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Как сообщает РЕН ТВ, проверяется версия об и избиении певицы.
Дочь Легкоступовой певицы Анэтта Бриль рассказала, что ее мать и Юрий Фирсов употребляли алкоголь с 23 июля и по 7 августа. Дочь привезла мать в больницу из рехаба под вымышленной фамилией Левченко, чтобы «не предавать информацию об алкогольной зависимости звезды шоу-бизнеса огласке».
Ранее сообщалось, что певица Валентина Легкоступова, ставшая популярной в 80-е гг. благодаря хиту «Ягода-малина», была обнаружена в Москве в собственной квартире с тяжёлым ранением головы. В новостях отмечалось, что Легкоступова госпитализирована в крайне тяжёлом состоянии, у неё диагностирован отёк мозга.

Справка «СП»:

Валентина Легкоступова — советская и российская эстрадная певица, преподаватель, продюсер. Заслуженная артистка Российской Федерации (2001).
В 80-е годы Легкоступова получила вторую премию 1-го Всесоюзного телевизионного конкурса молодых исполнителей советской эстрадной песни в Юрмале, где выступила с песнями «Берег счастья» (В. Данилин, С. Сон — И. Резник) и «Я всё равно надеюсь» (Маргарита Пушкина — Крис Кельми)
В 1987 году записала самую популярную свою песню «Ягода-малина» (музыка В. Добрынина, слова М. Пляцковского), которая прозвучала в новогоднем «Голубом огоньке».
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Маргарита Пушкина , Юрий Фирсов , Крис Кельми , МВД
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