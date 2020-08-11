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У экс-солиста «Ласкового мая» развился рак после заражения коронавирусом 

Lenta.ru 2 часа назад
У экс-солиста «Ласкового мая» развился рак после COVID-19
Фото: Саша ПРИКО (группа МАМА) / YouTube
У экс-солиста «Ласкового мая» Александра Прико развился рак после заражения коронавирусом. Об этом сообщил продюсер группы Андрей Разин в своем Instagram-аккаунте.
Он пояснил, что состояние музыканта по-прежнему оценивается как тяжелое. «Я благодарен врачам больницы Святого Георгия Победоносца, которые вылечили его от коронавируса. Но на почве коронавируса у него развивается рак легкого, поэтому сейчас мы предпринимаем все меры для того, чтобы госпитализировать его в онкологическую клинику для прохождения лечения уже от рака», — написал Разин.
Он заявил, что всегда выступал против курения, однако участники группы Александр Прико и Юрий Шатунов не слушали его.

«Мы с Леной, супругой Саши, делаем все возможное для того, чтобы его спасти», — отметил Разин.

О том, что Прико попал в больницу в тяжелом состоянии, сообщалось 2 августа. Позднее Разин рассказал, что артиста госпитализировали из-за заражения коронавирусом.
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Шоу-бизнес , Юрий Шатунов
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