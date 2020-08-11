Дочка известной исполнительницы Валентины Легкоступовой обнаружила свою маму с пробитой головой на полу в ее квартире, рядом с женщиной сидел ее супруг Юрий Фирсов. Прибывшие на место медики диагностировали звезде сильный отек мозга.
Врачи оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое. По сообщению родных Легкоступовой, на теле исполнительницы хита "Ягода-малина" были обнаружены синяки. истинную причину происшествия установит следствие, которое взяло дело под свой контроль.
"Редко кому из пациентов с отеком мозга удается оправиться. Только если удается помочь в первые несколько часов, велики шансы на восстановление без критических осложнений и последствий. В противном случае происходят необратимые изменения", — рассказал эксперт в интервью изданию "Дни.ру".
Медики отметили, что иногда летальный исход может стать облегчением тяжелого состояния больного.