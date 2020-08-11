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Валентине Легкоступовой поставили смертельный диагноз Началовой 

Слово и Дело 3 часа назад
Дочка известной исполнительницы Валентины Легкоступовой обнаружила свою маму с пробитой головой на полу в ее квартире, рядом с женщиной сидел ее супруг Юрий Фирсов. Прибывшие на место медики диагностировали звезде сильный отек мозга.
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Врачи оценивают состояние пациентки как крайне тяжелое. По сообщению родных Легкоступовой, на теле исполнительницы хита "Ягода-малина" были обнаружены синяки. истинную причину происшествия установит следствие, которое взяло дело под свой контроль.

"Редко кому из пациентов с отеком мозга удается оправиться. Только если удается помочь в первые несколько часов, велики шансы на восстановление без критических осложнений и последствий. В противном случае происходят необратимые изменения", — рассказал эксперт в интервью изданию "Дни.ру".

Медики отметили, что иногда летальный исход может стать облегчением тяжелого состояния больного.
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Шоу-бизнес , Видео , Юрий Фирсов
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