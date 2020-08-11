"Редко кому из пациентов с отеком мозга удается оправиться. Только если удается помочь в первые несколько часов, велики шансы на восстановление без критических осложнений и последствий. В противном случае происходят необратимые изменения", — рассказал эксперт в интервью изданию "Дни.ру".