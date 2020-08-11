Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой

Певица Валентина Легкоступова , известная исполнением хита «Ягода-Малина», была госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас артистка находится в коме.

Журналисты отмечают, что на протяжении нескольких дней Легкоступова не выходила на связь с родственниками. Певица ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым

Затяжное застолье прервала дочь артистки: она отвезла обоих в наркологическую клинику. Там выяснилось, что у Легкоступовой тело сплошь покрыто синяками, а на голове — рана, которая вызвала отек мозга. Артистку в экстренном порядке перевели в другую больницу и прооперировали. Она впала в кому. В настоящее время ее состояние оценивается, как крайне тяжелое.

Примечательно, что Фирсов сбежал из клиники. В настоящее время мужчину разыскивают правоохранители.