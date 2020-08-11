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Валентина Легкоступова впала в кому с пробитой головой 

Павел Тиунов 1 час назад
Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой
Фото: Фото из сообщества Валентины Легкоступовой в Vkontakte
Певица Валентина Легкоступова, известная исполнением хита «Ягода-Малина», была госпитализирована с тяжелой травмой головы, сообщает Telegram-канал Mash. Сейчас артистка находится в коме.
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Журналисты отмечают, что на протяжении нескольких дней Легкоступова не выходила на связь с родственниками. Певица ушла в запой вместе со своим супругом Юрием Фирсовым.
Затяжное застолье прервала дочь артистки: она отвезла обоих в наркологическую клинику. Там выяснилось, что у Легкоступовой тело сплошь покрыто синяками, а на голове — рана, которая вызвала отек мозга. Артистку в экстренном порядке перевели в другую больницу и прооперировали. Она впала в кому. В настоящее время ее состояние оценивается, как крайне тяжелое.
Примечательно, что Фирсов сбежал из клиники. В настоящее время мужчину разыскивают правоохранители.
В июле, как сообщал «Рамблер», был экстренно прооперирован популярный музыкант Юрий Антонов. Артисту прооперировали колено, которое долгое время его сильно беспокоило. В настоящее время певец проходит процесс реабилитации.
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Шоу-бизнес , Юрий Антонов , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова
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