Раскрыты подробности о «запоях» Легкоступовой

Певица Валентина Легкоступова никогда не злоупотребляла алкогольными напитками. Об этом ее концертный менеджер Максим Екимов заявил «Комсомольской правде».

Легкоступова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженная артистка России. Она наиболее известна исполнением песни «Ягода-малина».

Сегодня телеграм-канал «Мэш» сообщил, что в течение нескольких дней певица вместе с мужем Юрием Фирсовым употребляла алкогольные напитки, некоторое время спустя дочь обнаружила ее в квартире с гематомами на теле и пробитой головой, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, та госпитализировала Легкоступову в наркологическую клинику, там ее состояние резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, прооперировали, у нее возник отек мозга, она впала в кому.

«Звучит как полнейший бред», — прокомментировал Екимов.

Он сообщил, что впервые слышит про эту ситуацию, шокирован ею, в последний раз общался с певицей три дня назад по телефону и не заметил ничего подозрительного. Также менеджер рассказал, что Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем, всегда была с ним на «Вы», а про ее мужа он не может сказать ничего плохого или хорошего, потому что не знаком с ним.