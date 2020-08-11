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Менеджер Легкоступовой рассказал о ее отношениях с алкоголем 

Артём Кульша и ещё 35 42 минуты назад
Раскрыты подробности о «запоях» Легкоступовой
Фото: ТАСС
Певица Валентина Легкоступова никогда не злоупотребляла алкогольными напитками. Об этом ее концертный менеджер Максим Екимов заявил «Комсомольской правде».
Легкоступова, как сообщал «Рамблер», — Заслуженная артистка России. Она наиболее известна исполнением песни «Ягода-малина».
Валентину Легкоступову нашли с пробитой головой
Сегодня телеграм-канал «Мэш» сообщил, что в течение нескольких дней певица вместе с мужем Юрием Фирсовым употребляла алкогольные напитки, некоторое время спустя дочь обнаружила ее в квартире с гематомами на теле и пробитой головой, вызвала бригаду скорой медицинской помощи, та госпитализировала Легкоступову в наркологическую клинику, там ее состояние резко ухудшилось, ее перевели в другую больницу, прооперировали, у нее возник отек мозга, она впала в кому.

«Звучит как полнейший бред», — прокомментировал Екимов.

Он сообщил, что впервые слышит про эту ситуацию, шокирован ею, в последний раз общался с певицей три дня назад по телефону и не заметил ничего подозрительного. Также менеджер рассказал, что Легкоступова никогда не злоупотребляла алкоголем, всегда была с ним на «Вы», а про ее мужа он не может сказать ничего плохого или хорошего, потому что не знаком с ним.

«Они вместе меньше года. Все было тайно сделано. Я в личную жизнь не лез», — объяснил он.

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Шоу-бизнес , Юрий Фирсов , Валентина Легкоступова , Комсомольская правда
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